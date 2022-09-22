Глава крупнейшего американского банка назвал биткоин финансовой пирамидой

«Я скептически отношусь к криптовалютам, которые вы называете валютами, как биткоин. Это децентрализованная финансовая пирамида», — сказал Даймон.

При этом банкир допустил, что стейблкоины, привязанные к доллару или другим фиатным валютам, могут использоваться в транзакциях при должном регулировании. Bloomberg сообщил, что конгломерат JPMorgan активно использует блокчейн-технологии.