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1 час назад

Глава крупнейшего американского банка назвал биткоин финансовой пирамидой

Lenta.ru

Глава крупнейшего американского банка JPMorgan Джейми Даймон назвал криптовалюты и биткоин децентрализованной финансовой пирамидой, пишет Bloomberg.

Глава крупнейшего американского банка назвал биткоин финансовой пирамидой
Фото: ТАССТАСС

«Я скептически отношусь к криптовалютам, которые вы называете валютами, как биткоин. Это децентрализованная финансовая пирамида», — сказал Даймон.

При этом банкир допустил, что стейблкоины, привязанные к доллару или другим фиатным валютам, могут использоваться в транзакциях при должном регулировании. Bloomberg сообщил, что конгломерат JPMorgan активно использует блокчейн-технологии.

19 сентября рынок криптовалют пережил падение — в нижней точке его капитализация падала до 899 миллиардов долларов (минус 7,7 процента за сутки). Курс биткоина в нижней точке достигал 18,4 тысячи долларов (минус 6 процентов за сутки) — первая криптовалюта опустилась ниже 18,5 тысячи впервые с середины июня.

Рынки,Джейми Даймон,
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