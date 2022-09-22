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47 минут назад

Россиянам посоветовали "от греха подальше" избавиться от доллара и евро

Елена Прошина

Экономист Евгений Коган посоветовал россиянам избавиться от доллара и евро на фоне последнего укрепления рубля по отношению к этим валютам. Соответствующее заявление он сделал в беседе с «Абзацем».

Россиянам посоветовали "от греха подальше" избавиться от доллара и евро
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я рекомендую от греха подальше перейти в валюты, которые не арестуют: юани, дирхамы и другие. Эскалация идет, градус напряжения поднимается. Кто даст гарантии, что еще какие-то банки не попадут под санкции? После того, что произошло за последние дни, новые приветы от наших "добрых друзей" из-за океана и европейцев последуют. Это вопрос недели-двух, а может, и быстрее», — отметил Коган.

При этом, по его словам, наличные доллары останутся в обращении на территории РФ, ведь они остаются необходимыми россиянам для путешествий за границу.

Также Коган объяснил произошедшее накануне укрепление рубля к иностранным валютам. В качестве одной из причин он назвал «достаточно конкретные намеки» властей РФ о том, что «сейчас немного не до бюджетного правила».

Ранее на закрытии торгов 22 сентября доллар упал на 3% по сравнению с ценой закрытия среды — до 58,84 рублей. Евро показал снижение на 3,62% до 57,62 рубля.

Рынки,Евгений Коган,
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