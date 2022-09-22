Россиянам посоветовали "от греха подальше" избавиться от доллара и евро

«Я рекомендую от греха подальше перейти в валюты, которые не арестуют: юани, дирхамы и другие. Эскалация идет, градус напряжения поднимается. Кто даст гарантии, что еще какие-то банки не попадут под санкции? После того, что произошло за последние дни, новые приветы от наших "добрых друзей" из-за океана и европейцев последуют. Это вопрос недели-двух, а может, и быстрее», — отметил Коган.