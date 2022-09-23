Новое испытание: как проведение референдумов повлияет на курс валют

Для валют начинается новое испытание в виде референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Так, на рынке не исключены колебания. Life выяснил, произойдет ли повторение февральского сценария, когда курс доллара взлетел с 75 до 120 рублей.

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Эксперты «БКС Мир инвестиций» опасаются новой волны распродаж рублевых активов в связи с новыми санкциями против РФ. При этом многие из них не ожидают серьезного падения рубля при условии крупного притока экспортной выручки. По словам эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгения Миронюка, на валютном рынке в моменте происходят корректировки, но значительного движения валютных пар сейчас не прогнозируется в связи с тем, что курсообразование далеко от рыночного. Собеседник рекомендует перевести валюту недружественных стран с брокерских счетов на банковские.

Специалист департамента стратегических исследований компании Total Research Глеб Финкельштейн отметил падение российского рынка в последние дни. Вместе с тем, по его словам, национальная валюта остается стабильной.

«Всевозможные санкции и так уже введены, на рынке нет нерезидентов, доходы наших экспортёров остаются высокими и растут за счёт увеличения мировых цен на товары и сырье», — добавил эксперт.

Грядущий диапазон, в котором будет находиться доллар, по мнению собеседника, — 60–62 рубля. Финкельштейн допускает движение в сторону 65 к концу года.