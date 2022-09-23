Евро продолжил падение

Позиции рубля продолжают активно укрепляться. Курс евро упал ниже 56 рублей впервые с 21 июля, следует из данных торгов на Московской бирже.
21 сентября в России объявили частичную мобилизацию. Рынки мгновенно отреагировали на данную новость. В частности, динамика начала меняться на валютном и фондовом рынках. В тот день российская валюта демонстрировала небольшое снижение, однако на следующий день – в четверг – она начала укрепляться.
Ранее Life сообщал, что эксперты «БКС Мир инвестиций» опасаются новой волны распродаж рублевых активов в связи с новыми санкциями против РФ. При этом многие из них не ожидают серьезного падения рубля при условии крупного притока экспортной выручки.