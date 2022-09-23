Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+11° в 
USD 59.83EUR 58.94
Войти в почту
33 минуты назад

Евро и доллар рухнули

Лера Букина

Основные иностранные валюты активно падают к рублю в пятницу, 23 сентября. Днем курс доллара опустился до 57 рублей впервые с 22 июля, следует из данных торгов на Московской бирже.

Курс евро упал ниже 55 рублей впервые с 1 июля.

Валютный и фондовый рынки 21 сентября мгновенно отреагировали на новость о частичной мобилизации в стране. В тот день российская валюта демонстрировала небольшое снижение, однако уже в четверг она начала укреплять свои позиции. В пятницу динамика продолжилась.

Стоимость доллара подскочила до максимума за 20 лет

Ранее экономист и предприниматель, директор по инновациям в компании «ОС-Центр» Петр Заборцев заявил «Известиям», что в ближайшие недели ожидается «усиление и ускорение курса враждебных правительств на исключение России из международной торговли». За этим, вероятно, последует кратковременное ослабление курса российской валюты, полагает он. Вместе с тем эксперт уверен, что в результате курсу удастся стабилизироваться на уровне 65–70 рублей за доллар и евро.

Рынки,Московская биржа,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители