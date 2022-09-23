Евро и доллар рухнули

Основные иностранные валюты активно падают к рублю в пятницу, 23 сентября. Днем курс доллара опустился до 57 рублей впервые с 22 июля, следует из данных торгов на Московской бирже.

Курс евро упал ниже 55 рублей впервые с 1 июля.

Валютный и фондовый рынки 21 сентября мгновенно отреагировали на новость о частичной мобилизации в стране. В тот день российская валюта демонстрировала небольшое снижение, однако уже в четверг она начала укреплять свои позиции. В пятницу динамика продолжилась.