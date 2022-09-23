Евро и доллар рухнули

Основные иностранные валюты активно падают к рублю в пятницу, 23 сентября. Днем курс доллара опустился до 57 рублей впервые с 22 июля, следует из данных торгов на Московской бирже.
Курс евро упал ниже 55 рублей впервые с 1 июля.
Валютный и фондовый рынки 21 сентября мгновенно отреагировали на новость о частичной мобилизации в стране. В тот день российская валюта демонстрировала небольшое снижение, однако уже в четверг она начала укреплять свои позиции. В пятницу динамика продолжилась.
Ранее экономист и предприниматель, директор по инновациям в компании «ОС-Центр» Петр Заборцев заявил «Известиям», что в ближайшие недели ожидается «усиление и ускорение курса враждебных правительств на исключение России из международной торговли». За этим, вероятно, последует кратковременное ослабление курса российской валюты, полагает он. Вместе с тем эксперт уверен, что в результате курсу удастся стабилизироваться на уровне 65–70 рублей за доллар и евро.