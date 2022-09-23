В ЕС предложили запретить передачу России долларовых банкнот

Польша, Ирландия и страны Балтии призвали к введению очередных санкций против России. В частности, предлагается запретить использование СПГ из РФ, передачу долларовых банкнот, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Источник уточнил, что власти прибалтийских республик, Польши и Ирландии выступили с инициативой о значительном расширении санкционного пакета.
По их мнению, в него должны войти запрет на использование российского сжиженного природного газа, ограничения на взаимодействие в сфере ядерной энергетики.
Кроме того, в список мер может быть включен запрет на передачу российским кредитным организациям долларовых банкнот.
Ранее сообщалось, что в новый пакет санкций Евросоюза против Москвы планируется влючить рестрикции против нефтяного сектора и сферы кибербезопасности.