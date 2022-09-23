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32 минуты назад

В ЕС предложили запретить передачу России долларовых банкнот

Илья Родин

Польша, Ирландия и страны Балтии призвали к введению очередных санкций против России. В частности, предлагается запретить использование СПГ из РФ, передачу долларовых банкнот, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

В ЕС предложили запретить передачу России долларовых банкнот
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Источник уточнил, что власти прибалтийских республик, Польши и Ирландии выступили с инициативой о значительном расширении санкционного пакета.

По их мнению, в него должны войти запрет на использование российского сжиженного природного газа, ограничения на взаимодействие в сфере ядерной энергетики.

Кроме того, в список мер может быть включен запрет на передачу российским кредитным организациям долларовых банкнот.

Ранее сообщалось, что в новый пакет санкций Евросоюза против Москвы планируется влючить рестрикции против нефтяного сектора и сферы кибербезопасности.

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