В США обрушился стратегический резерв нефти

Объем стратегического резерва нефти США рухнул до самого низкого за последние десятилетия уровня. Таковым он не был с 1984 года, отмечает The Wall Street Journal.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Уточняется, что в настоящие время объемы топлива составляют 427 млн баррелей. Сокращение резерва связано с интервенциями, которые проводятся по решению президента страны Джо Байдена с весны 2022 года.

Как пишет издание, Штаты уже продали 155 млн баррелей нефти. Всего же лидер страны санкционировал продажу 180 млн баррелей.