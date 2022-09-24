Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+12° в 
USD 58.10EUR 56.48
Войти в почту
1 час назад

В США обрушился стратегический резерв нефти

Свободная прессаиещё 5

Объем стратегического резерва нефти США рухнул до самого низкого за последние десятилетия уровня. Таковым он не был с 1984 года, отмечает The Wall Street Journal.

В США обрушился стратегический резерв нефти
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что в настоящие время объемы топлива составляют 427 млн баррелей. Сокращение резерва связано с интервенциями, которые проводятся по решению президента страны Джо Байдена с весны 2022 года.

Как пишет издание, Штаты уже продали 155 млн баррелей нефти. Всего же лидер страны санкционировал продажу 180 млн баррелей.

Индия намерена отказаться от закупок российской нефти

Ранее "Свободная пресса" сообщала о том, что сланцевая индустрия США столкнулась с большими проблемами и погружается в паралич.

Рынки,Джозеф Байден,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители