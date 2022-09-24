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1 час назад

Азиатская страна приготовилась покупать российское топливо

Lenta.ruиещё 4

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший заявил, что азиатская страна приготовилась покупать российское топливо и ведет переговоры о поставках в соответствии с собственными национальными интересами. Об этом сообщает Bloomberg.

Азиатская страна приготовилась покупать российское топливо
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Нам нужны новые источники топлива. И это относится не только к топливу, но и к кормам, удобрениям, другой критически важной для нас продукции», — подчеркнул филиппинский лидер.

Маркос-младший заявил, что на фоне антироссийских санкций политическая сторона вопроса остается «немного щекотливой», однако национальные интересы государства стоят на первом месте.

Индия намерена отказаться от закупок российской нефти

Ранее стало известно, что Мьянма начала покупать российские нефтепродукты и готова оплачивать поставки в рублях. Об этом заявил премьер-министр страны Мин Аун Хлайн.

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