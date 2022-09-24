В Бельгии решили остановить реактор действующей АЭС

Бельгия остановила один из действующих реакторов атомной электростанции Doel. При этом страна пока не готова полностью отказаться от ядерной энергетики из-за цен на топливо, сообщает RTBF.

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«Бельгия останавливает первый реактор в пятницу в рамках отказа от ядерной энергетики. Но это решение вызывает сомнения и разногласия в разгар резкого роста цен на энергоносители на фоне кризиса на Украине», - сообщает канал.

Оператор Engie остановил около 9 часов вечера один из четырех реакторов атомной электростанции Doel, расположенной в Антверпене. Он может производить до 10% электроэнергии страны.

Отключение реактора Doel 3 готовилось давно. Это часть утвержденного в 2003 году бельгийского плана отказа от атомной энергетики. Первоначально он предусматривал закрытие к 2025 году семи реакторов, обеспечивающих около половины потребностей страны.