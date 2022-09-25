Спрогнозирован курс рубля на следующей неделе

Международная повестка может отразиться на курсе рубля, нефтяных котировках и ситуации на фондовых рынках, пояснили финансовые аналитики. Об этом пишет «Российская газета».

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев предсказал, что на следующей неделе российская валюта продолжит укрепление. Курс рубля предположительно составит 55-60 единиц за доллар, 53-58 за евро, 7,7-8,2 за юань.

По его мнению, на курсе рубля отразятся факторы налоговых поступлений, экспортных операций, а также геополитика. Безналичные доллары и евро станут еще более «токсичными», россияне будут активно от них избавляться.

Эксперт банка «Зенит» Владимир Евстифеев пояснил, что наблюдаются минимальные изменения нефтяных котировок. Такая ситуация сложилась на фоне распродажи рискованных активов.

Он предположил, что в ближнесрочной перспективе цены не опустятся ниже $85 за баррель нефти марки Brent.

Специалист «БКС Мир инвестиций» Алексей Бахтин сообщил, что на уходящей неделе на российский рынок акций оказала сильное воздействие международная и внутренняя повестка.