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1 час назад

Спрогнозирован курс рубля на следующей неделе

Елена Прошина

Международная повестка может отразиться на курсе рубля, нефтяных котировках и ситуации на фондовых рынках, пояснили финансовые аналитики. Об этом пишет «Российская газета».

Спрогнозирован курс рубля на следующей неделе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев предсказал, что на следующей неделе российская валюта продолжит укрепление. Курс рубля предположительно составит 55-60 единиц за доллар, 53-58 за евро, 7,7-8,2 за юань.

По его мнению, на курсе рубля отразятся факторы налоговых поступлений, экспортных операций, а также геополитика. Безналичные доллары и евро станут еще более «токсичными», россияне будут активно от них избавляться.

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Эксперт банка «Зенит» Владимир Евстифеев пояснил, что наблюдаются минимальные изменения нефтяных котировок. Такая ситуация сложилась на фоне распродажи рискованных активов.

Он предположил, что в ближнесрочной перспективе цены не опустятся ниже $85 за баррель нефти марки Brent.

Специалист «БКС Мир инвестиций» Алексей Бахтин сообщил, что на уходящей неделе на российский рынок акций оказала сильное воздействие международная и внутренняя повестка.

По его оценке, в ближнесрочной перспективе не ожидается никаких глобальных изменений на валютном и энергетическом рынках. Рубль по-прежнему будет крепким, нефть будет продаваться в пределах $90 за баррель.

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