ЕС может запретить экспорт смартфонов и радаров в РФ

Власти Ирландии приняли решение поддержать инициативы Польши и стран Балтии, которые призывают максимально расширить очередной пакет санкций против Москвы. Они предлагают включить в него экспорт в Россию смартфонов и других высокотехнологичных товаров. Об этом пишет портал EUobserver со ссылкой на источники.

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Отмечается, что в Брюсселе в настоящее время распространяется список предложений на 9-ти страницах. В нем перечислены возможные ограничительные меры против России.

В список входят санкции против крупных российских кредитных организаций. В частности, предлагается отключить Газпромбанк, Альфа-банк, «Росбанк» и Тинькофф-банк от международной платежной системы Swift.

По большому счету, уточняет издание, это станет проблемой только для Газпромбанка, так как именно через него проходит оплата за российский газ.

Кроме того, предлагается запретить любые действия с российскими алмазами, сотрудничество с РФ в области ядерной энергетики, продажу россиянам объектов недвижимости.

Власти стран Балтии и Польша призвали также ограничить экспорт в Россию разнообразных высокотехнологичных товаров, включая смартфоны, радарное оборудование и лазерные приборы.

Собеседники портала предположили, что «ирландско-польско-балтийский список» представляет собой своего рода дорожную карту, повод для обсуждения дальнейших возможных мер против России.