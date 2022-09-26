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1 час назад

Аналитик назвал выгодный для России курс доллара

Lenta.ruиещё 1

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер в беседе с агентством «Прайм» назвал выгодный для России курс доллара.

Назван выгодный для России курс доллара
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, комфортный для российской экономики диапазон нацвалюты — 70 рублей за доллар. Аналитик напомнил, что эту границу назвал глава Минфина Антон Силуанов.

Зельцер отметил, что рубль не торопится ослабевать на фоне сохраняющегося дисбаланса в пользу предложения валют. «Спрос на инвалюту подавлен просевшим импортом, ограничениями ЦБ по трансграничному движению капитала и отключением от системы недружественных нерезидентов», — добавил эксперт.

По его мнению, ожидания сводятся к понижению курса отечественной валюты в связи с возможным введением западными государствами потолка цен на энергоресурсы из России и восстановления потоков импорта за счет дружественных торговых партнеров и параллельного импорта.

Ранее сообщалось, что рубль продолжает укрепляться к основным валютам, доллару и евро, что отмечается не первый месяц на фоне административных ограничений и снижения спроса на валюту со стороны импортеров в условиях санкций. Доллар и евро торгуются ниже 60 рублей.

Рынки,Антон Силуанов,
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