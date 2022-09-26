Назван выгодный для России курс доллара

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер в беседе с агентством «Прайм» назвал выгодный для России курс доллара.

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По его словам, комфортный для российской экономики диапазон нацвалюты — 70 рублей за доллар. Аналитик напомнил, что эту границу назвал глава Минфина Антон Силуанов.

Зельцер отметил, что рубль не торопится ослабевать на фоне сохраняющегося дисбаланса в пользу предложения валют. «Спрос на инвалюту подавлен просевшим импортом, ограничениями ЦБ по трансграничному движению капитала и отключением от системы недружественных нерезидентов», — добавил эксперт.

По его мнению, ожидания сводятся к понижению курса отечественной валюты в связи с возможным введением западными государствами потолка цен на энергоресурсы из России и восстановления потоков импорта за счет дружественных торговых партнеров и параллельного импорта.