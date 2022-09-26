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33 минуты назад

Запад нашел замену российской нефти

Лера Букина

Для восполнения дефицита российского сырья свыше 1 млн баррелей американской нефти в день будут направлять в европейские страны. Об этом заявил главный исполнительный директор нефтетрейдера Vitol Рассел Харди в ходе форума 38-й ежегодной Азиатско-Тихоокеанской нефтяной конференции (APPEC), передает Reuters.

Он подчеркнул, что российское топливо будет поставляться в Азию и на Ближний Восток, а нефть, добытая в тех краях, будет направляться в западные страны.

«Вы заметите, как на Восток начнет приходить топливо, которое при иных обстоятельствах шло бы в Европу. А с Востока оно будет идти на Запад, чтобы покрыть дефицит там», — указал Харди.

Международное энергетическое агентство (МЭА) отмечает сокращение импорта российской сырой нефти в Евросоюз (ЕС) и Великобританию - до 1,7 млн баррелей в сутки в августе с 2,6 млн баррелей в сутки в январе.

Вместе с тем в статье говорится, что Европейский союз все еще является крупнейшим рынком сбыта российской нефти. Агентство не исключает того, что Соединенные Штаты обгонят РФ в поставках нефти в ЕС и Великобританию.

Ранее газета Financial Times сообщила, что энергетический кризис значительно усугубится в случае согласования странами G7 потолка цен на российскую нефть. План по введению «лимита цен» на нефть из России был одобрен главами минфинов G7 2 сентября. Они обратились ко всем странами с призывом присоединиться к данной мере.

Рынки,Международное энергетическое агентство,ЕС,
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