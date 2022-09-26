Миллиардер-провидец начал скупать подешевевшую валюту

Бывший менеджер хедж-фонда Стивен Диггл, который во время кризиса 2008 года смог заработать 2,7 миллиарда долларов на колебаниях рынка, сейчас начать скупать фунт стерлингов по дешевке, пишет Bloomberg.

По данным агентства, Диггл использовал 10 процентов «небольшого фонда», чтобы купить фунты и в дальнейшем, возможно, направить их на финансирование инвестиций в Великобританию. При этом большинство инвесторов сейчас осуществляют продажу фунта стерлингов. Сам же миллиардер, которого называют провидцем, видит перспективы у экономики Великобритании, так как соотношение госдолга к ВВП у страны меньше, чем у других участников G7, что дает правительству «запас прочности» для смягчения налоговой политики.

Стивен Диггл известен тем, что, будучи сооснователем хедж-фонда Artradis Fund Management Pte, в 2007 и 2008 году смог заработать на мировом финансовом кризисе. Позже его семейный фонд Vulpes Investment Management Pte инвестировал в биотехнологические предприятия, сады авокадо в Новой Зеландии, немецкую недвижимость и европейские оружейные компании, акции которых выросли с началом российско-украинского кризиса.