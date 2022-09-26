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1 час назад

Миллиардер-провидец начал скупать подешевевшую валюту

Lenta.ruиещё 1

Бывший менеджер хедж-фонда Стивен Диггл, который во время кризиса 2008 года смог заработать 2,7 миллиарда долларов на колебаниях рынка, сейчас начать скупать фунт стерлингов по дешевке, пишет Bloomberg.

Миллиардер-провидец начал скупать подешевевшую валюту
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным агентства, Диггл использовал 10 процентов «небольшого фонда», чтобы купить фунты и в дальнейшем, возможно, направить их на финансирование инвестиций в Великобританию. При этом большинство инвесторов сейчас осуществляют продажу фунта стерлингов. Сам же миллиардер, которого называют провидцем, видит перспективы у экономики Великобритании, так как соотношение госдолга к ВВП у страны меньше, чем у других участников G7, что дает правительству «запас прочности» для смягчения налоговой политики.

Стивен Диггл известен тем, что, будучи сооснователем хедж-фонда Artradis Fund Management Pte, в 2007 и 2008 году смог заработать на мировом финансовом кризисе. Позже его семейный фонд Vulpes Investment Management Pte инвестировал в биотехнологические предприятия, сады авокадо в Новой Зеландии, немецкую недвижимость и европейские оружейные компании, акции которых выросли с началом российско-украинского кризиса.

Тем временем фунт рекордно обвалился по отношению к доллару. Во время торгов британская валюта потеряла пять процентов и опустилась до 1,0384 доллара. Обесценивание валюты идет на фоне обещаний британского Минфина снизить налоги. Это вызвало опасения, что новая политика приведет к резкому росту инфляции и государственного долга. Нынешний обвал фунта стал самым большим внутридневным падением с марта 2020 года, когда на рынках наблюдалась паника из-за начала пандемии COVID-19.

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