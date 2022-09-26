Во время торгов в понедельник, 26 сентября, российский фондовый рынок упал. Индекс Мосбиржи опустился ниже 2000 пунктов, это случилось впервые с 24 февраля, свидетельствуют данные торгов.

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По состоянию на 10:05 индекс Мосбиржи опустился 1999,47 пункта (минус 4,33 процента), индекс РТС терял 5,5 процента, опустившись до 1 079,01 пункта, с течением времени снижение ускорилось. Курс доллара к рублю на открытии основной сессии торгов рос на 1,07 процента, до 58,54 рубля, евро также поднимался до 56,6 рубля (плюс 0,45 процента).