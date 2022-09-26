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1 час назад

Индекс Мосбиржи упал ниже 2000 пунктов

Лера Букина

Индекс Мосбиржи опустился ниже 2000 пунктов, следует из данных торговой площадки. Максимально он снижался на 5,78%. Данная динамика наблюдается впервые с 24 февраля.

Индекс Мосбиржи упал ниже 2000 пунктов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

К 10.12 мск индекс Мосбиржи демонстрировал падение на 4,36%, до 1998,7 пункта, долларовый индекс РТС — на 5,07%, до 1083,91 пункта. До этого индекс Мосбиржи падал на 5,78%, до 1969,06 пункта. Больше всего потеряли акции ВТБ (-5%) и «Газпрома» (-4,58%).

Активные изменения на валютном и фондовом рынках начали происходить 21 сентября - после объявления о частичной мобилизации в стране. В тот день российская валюта демонстрировала небольшое снижение, однако уже в четверг она начала укреплять свои позиции. В пятницу динамика продолжилась.

В Европе приступили к обсуждению очередного пакета ограничений для РФ. Как писала Financial Times, Польша и страны Балтии считают необходимым ввести ограничение цен на российскую нефть и рестрикции на товары роскоши. Кроме того, отмечалось, что санкции могут затронуть сферу информационных технологий. Издание EUobserver утверждает, что Ирландия, Польша и страны Балтии также сообщили о необходимости ввести запрет на экспорт в Россию смартфонов, радарного оборудования и лазерных приборов.

Рынки,Банк ВТБ,Газпром,Московская биржа,
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