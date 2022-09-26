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1 час назад

Падение индекса Мосбиржи объяснили

Lenta.ruиещё 4

Причина падения индекса Мосбиржи заключается в текущем эмоциональном фоне. Инвесторы находятся в состоянии неопределенности, заявил в разговоре с «Лентой.ру» директор по инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков.

Падение индекса Мосбиржи объяснили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Индекс Мосбиржи опустился ниже 2000 пунктов впервые с 24 февраля. Рынок падает на фоне сообщений о частичной мобилизации и референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Харьковской областей.

«Причины происходящего — эмоциональные: страх, неопределенность. Как долго продлится, неизвестно никому, но долгосрочные инвесторы со сложившихся уровней, скорее всего, смогут реализовать высокие уровни доходности», — уверен Исаков.

Индекс Мосбиржи упал ниже 2000 пунктов

Ранее сообщалось, что Московская биржа подготовила законопроект, который позволит депозитариям выпускать расписки на цифровые финансовые активы (ЦФА), пишут «Ведомости» со ссылкой на председателя набсовета биржи Сергея Швецова. По его словам, документ направили в Центробанк и Минфин.

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