Падение индекса Мосбиржи объяснили

Причина падения индекса Мосбиржи заключается в текущем эмоциональном фоне. Инвесторы находятся в состоянии неопределенности, заявил в разговоре с «Лентой.ру» директор по инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков.

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Индекс Мосбиржи опустился ниже 2000 пунктов впервые с 24 февраля. Рынок падает на фоне сообщений о частичной мобилизации и референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Харьковской областей.

«Причины происходящего — эмоциональные: страх, неопределенность. Как долго продлится, неизвестно никому, но долгосрочные инвесторы со сложившихся уровней, скорее всего, смогут реализовать высокие уровни доходности», — уверен Исаков.