Цена газа в Европе опустилась ниже $1700

Цена газа в Европе в ходе торгов в понедельник опустилась ниже отметки $1 700 за 1 тыс. кубометров впервые с 25 июля, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Общее снижение стоимости газа с начала дня составило около 9%.

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Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $1 687 за 1 тыс. куб. м, или €168,5 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Снижение цены газа происходит по мере приближения запасов в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) к максимуму - уже сейчас они суммарно заполнены почти на 87,5%. Ранее страны ЕС обязались заполнить ПХГ минимум на 80% к зиме 2022-2023 годов и на 90% ко всем последующим зимним периодам.

При этом газопровод "Северный поток" по-прежнему остановлен. 2 сентября "Газпром" сообщил, что в ходе техобслуживания последнего действующего газоперекачивающего агрегата "Северного потока" были обнаружены утечки масла, до устранения которых холдинг вынужден полностью остановить прокачку по газопроводу. При этом, в соответствии с информацией компании Siemens, полное устранение утечки масла на двигателях возможно только в условиях специализированного ремонтного предприятия.