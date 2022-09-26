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47 минут назад

Евросоюз принял решение по вопросу введения потолка цен на нефть из РФ

Рамблер

Евросоюз отложит принятие окончательного решения по введению потолка цен на нефть из России из-за возникших разногласий между странами. Об этом сообщает Bloomberg.

ЕС принял решение по вопросу введения потолка цен на нефть из РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По правилам Евросоюза, подобные решения должны быть приняты единогласно, но несколько стран, среди которых Кипр и Венгрия, выступили против введения потолка цен. Предположительно, теперь Евросоюз отложит обсуждение этого вопроса до тех пор, пока не будет согласован более широкий пакет санкций.

Ранее сообщалось о том, что 10 стран Евросоюза высказались против введения потолка цен только на газ из России.

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