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34 минуты назад

Курс лиры к доллару опустился до исторического минимума после снижения ключевой ставки в Турции

Газета.Ru

Курс турецкой лиры к американскому доллару упал до исторического минимума на фоне снижения ключевой ставки в стране до 12%. В ходе торгов 26 сентября валюта достигала 18,458 лиры за доллар в нижней точке, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17:10 мск валютные котировки немного укрепились, достигнув отметки 18,43 лиры за доллар.

Курс турецкой лиры к доллару опустился до исторического минимума
Фото: газета.ruгазета.ru

22 сентября Центробанк Турции резко уменьшил ключевую ставку сразу на 100 базисных пунктов. Регулятор объяснял свое решение желанием побороть замедление темпов экономического роста. Однако такой шаг ЦБ столкнулся с увеличением годовой инфляции в стране до 80% в августе. Эти факторы в совокупности не усилили доверие трейдеров к турецкой валюте.

Из-за ослабления национальной валюты республика уже столкнулась с существенным дефицитом счета текущих операций. На дальнейшее ослабление лиры также может повлиять усугубление энергетического кризиса в Европе, на фоне которого поддержка денежно-кредитной политики президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана падает. До недавнего времени глава республики придерживался тактики понижения ключевой ставки ради борьбы с инфляцией, однако добиться определенных успехов пока не удалось.

22 сентября курс лиры отреагировал на повышение ключевой ставки США на 75 базисных пунктов резким падением по отношению к доллару. Помимо лиры агрессивная денежно-кредитная политика Вашингтона оказала влияние и на валюты других развивающихся стран. При этом с начала 2022 года курс турецкой лиры обвалился примерно на 28%, и это еще не предел — утверждают международные финансовые аналитики.

Рынки,Реджеп Эрдоган,Банк России,
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