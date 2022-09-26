Bloomberg: UCO Bank откроет счет в рупиях в "Газпромбанке"

Индийский банк UCO Bank планирует открыть специальный счет в рупиях в российском "Газпромбанке" для упрощения торговли между странами. Об этом в понедельник сообщил генеральный исполняющий директор банка Сома Санара Прасад агентству Bloomberg .

В интервью он заявил, что UCO Bank получил необходимое разрешение на открытие счета у российского партнера от Резервного банка Индии. Однако Прасад не привел дополнительной информации об условиях и о начале проведения транзакций. Он также отметил, что "этот механизм будет соответствовать правилам Резервного банка Индии и будет работать только с банками, не попадающими под санкции".