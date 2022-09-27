Британскому фунту предрекли падение ниже доллара и евро

Британский фунт стерлингов может начать стоить меньше доллара и евро. Такое мнение высказал во вторник бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс, который в серии сообщений в Twitter подверг жесткой критике последние решения нового правительства Соединенного Королевства.

23 сентября глава Минфина страны Квази Квартенг объявил, что правительство значительно снизит налоги, чтобы простимулировать рост экономики. По оценкам газеты The Daily Telegraph, общий объем средств, который недополучит британский бюджет из-за сокращения налогов, может составить около £45 млрд ($48 млрд по текущему курсу) в год, что сопоставимо с 1,8% ВВП. Параллельно Банк Англии поднял ключевую ставку до 2,25% с 1,75%, что оказалось ниже ожиданий. Подобные шаги привели к обрушению курса фунта стерлингов, который в один момент в понедельник опустился до исторического минимума в $1,0349.

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"Я был очень пессимистично настроен по поводу последствий в крайней степени безответственной политики Великобритании в пятницу. Но я не ожидал, что рынки прореагируют так плохо и так быстро. Ясно прослеживается тенденция к тому, чтобы ставки в долгосрочной перспективе выросли, а валюта пошла вниз - отличительная черта для ситуаций, когда доверие утеряно", - написал Лоуренс, возглавлявший Минфин при администрации Билла Клинтона в 2009-2010 годах.

"Масштаб дефицита текущего торгового баланса Великобритании подчеркивает серьезность проблем. Мое предположение, что фунт окажется ниже паритета как с долларом, так и с евро", - добавил финансист.

При этом Саммерс выразил удивление не только заявлениями Квартенга, но и позицией Банка Англии.