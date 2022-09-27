После новостей об аварии на «Северном потоке» в Европе подорожал газ

Биржевая стоимость газа в Европе преодолела отметку в $1900 за 1 тыс. куб. м. Цена октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах повысилась на 11%, до €192,84 за 1 МВт•ч, или $1948 за 1 тыс. куб. м., следует из данных биржи ICE по состоянию на 12:22 мск.

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Повышение цен произошло после заявления компании Nord Stream AG о том, что чрезвычайное происшествие, которое произошло практически одновременно на нитках газопровода системы «Северный поток», является беспрецедентным.

Как стало известно, падение давления наблюдается на обеих нитках газопровода «Северный поток». В понедельник, 26 сентября, в газопроводе «Северный поток – 2» произошло снижение давления в трубе «А».

В Германии сообщили о работе с датскими властями и местными правоохранительными органами по вопросу выяснения причин падения давления в «Северном потоке-2».