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1 час назад

Украина запретила экспорт товаров в Россию

Елена Прошина

Правительство Украины приняло постановление о полном запрете экспорта товаров в Россию до прекращения военного положения в стране. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства экономики государства.

Украина запретила экспорт товаров в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Среди условий возобновления экспорта в Россию также значится «прекращение применения РФ недружественных действий против Украины».

«Предполагается запретить вывоз за пределы таможенной территории страны товаров по внешнеэкономическим контрактам, торговой или страной назначения, которых является РФ», — отметили в министерстве экономики государства.

Первый вице-премьер Украины Юлия Свириденко подчеркнула, что с начала спецоперации «экспорт товаров в Россию де-факто» итак был остановлен, но теперь это закреплено и «на правовом уровне». По ее словам, данным решением страна «продолжает санкционное давление против РФ».

Рынки,Правительство Украины,
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