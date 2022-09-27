Украина запретила экспорт товаров в Россию

Правительство Украины приняло постановление о полном запрете экспорта товаров в Россию до прекращения военного положения в стране. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства экономики государства.

«Предполагается запретить вывоз за пределы таможенной территории страны товаров по внешнеэкономическим контрактам, торговой или страной назначения, которых является РФ», — отметили в министерстве экономики государства.

Первый вице-премьер Украины Юлия Свириденко подчеркнула, что с начала спецоперации «экспорт товаров в Россию де-факто» итак был остановлен, но теперь это закреплено и «на правовом уровне». По ее словам, данным решением страна «продолжает санкционное давление против РФ».