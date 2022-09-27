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1 час назад

ЦБ назвал трудности перехода на расчеты в валютах дружественных стран

Газета.Ru

В Банке России заявили, что переход на расчеты в национальных валютах дружественных стран сейчас затруднен. Об этом сообщается на сайте регулятора. По данным банка, рынки этих стран менее развиты по сравнению с рынками с "недружественными" валютами.

ЦБ назвал трудности перехода на расчеты в валютах дружественных стран
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению ЦБ, многие из "дружественных" валют являются неконвертируемыми или ограниченно конвертируемыми. Кроме того, нацвалюты дружественных стран часто более волатильны, что "существенно снижает доверие ним", считают в банке.

Ранее председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что сотрудники, занятые на критически важных направлениях в финсекторе, останутся на своих рабочих местах в период частичной мобилизации в России. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале регулятора. Она также подчеркнула, что это нужно для необходимой российской экономике и людям подпитки финансовыми ресурсами.

Рынки,Эльвира Набиуллина,Банк России,
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