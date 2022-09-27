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1 час назад

Сильный доллар обрушил мировые финансовые рынки

Илья Родин

Чрезмерное усиление доллара по отношению к основным мировым валютам фактически привело к хаосу на мировых финансовых рынках, пишет The Economist.

Сильный доллар обрушил мировые финансовые рынки
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Крупнейшие мировые державы испытали на себе последствия усиления американской валюты, отмечает автор статьи. Власти Великобритании, Японии и Китая были вынуждены принять меры, чтобы стабилизировать ситуацию.

Так, Токио пришлось прибегнуть к валютным интервенциям, чтобы остановить падение иены. В Китае увеличили резервные требования для операций с иностранной валютой в попытке ограничить ее отток из страны.

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В Соединенном Королевстве, в свою очередь, официальные лица сделали ряд заявлений, чтобы «успокоить» рынки. Кроме того, Лондон планирует значительно снизить налоги.

Эксперты полагают, что международная повестка и хаос на рынках негативно отразятся на мировом ВВП. В этом году он предположительно вырастет на 3%, в следующем году его рост составит не более 2,2%.

По их мнению, медленный рост мировой экономики не скажется на долларе. Аналитики полагают, что он даже немного подрастет.

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