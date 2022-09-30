Ряд стран Евросоюза возмущен тем, что Еврокомиссия (ЕК) до сих пор не выступила с конкретными предложениями по ограничению цен на импортируемый природный газ (ПГ). Такое мнение выразила в пятницу американская газета Politico со ссылкой на источники из числа европейских дипломатов.
"Три недели назад мы заявили о своих потребностях, но Еврокомиссия сосредоточилась лишь на рисках. Если говорить только о минусах и не упоминать плюсы, то прогресса не будет", - сказал один из собеседников издания. По словам другого дипломата, ЕК "играет в прятки" в вопросе ограничения стоимости импорта газа, что приводит страны объединения "в ярость". "Надеемся, что Еврокомиссия учтет итог обсуждений и не будет пытаться продвигать идею ограничения цен только на российский газ", - сказал еще один источник.
Представитель Министерства энергетического перехода Франции рассказал изданию, что ЕК также рассматривает возможность субсидирования цен на ПГ.
Вопрос установления потолка цен будет обсуждаться 30 сентября в ходе совещания министров энергетики стран ЕС. Представитель ЕК заявил изданию, что ожидать окончательных решений по итогу встречи не стоит.
Министры энергетики ЕС 9 сентября не смогли согласовать потолок цен на российский трубопроводный газ, после чего поручили Еврокомиссии изучить возможность ограничений цены на все виды газа, включая СПГ. По словам еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон, ЕК считает важным ввести потолок цен именно на российский газ в связи с действиями РФ на Украине, при этом в Брюсселе опасаются, что ограничение стоимости СПГ "может подорвать безопасность поставок".