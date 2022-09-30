"Три недели назад мы заявили о своих потребностях, но Еврокомиссия сосредоточилась лишь на рисках. Если говорить только о минусах и не упоминать плюсы, то прогресса не будет", - сказал один из собеседников издания. По словам другого дипломата, ЕК "играет в прятки" в вопросе ограничения стоимости импорта газа, что приводит страны объединения "в ярость". "Надеемся, что Еврокомиссия учтет итог обсуждений и не будет пытаться продвигать идею ограничения цен только на российский газ", - сказал еще один источник.