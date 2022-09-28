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46 минут назад

Еврокомиссия предложила запретить импорт туалетной бумаги, мыла и косметики из России

Илья Родин

Еврокомиссия представила чиновникам ЕС список мер, которые планируется ввести против России в рамках очередного санкционного пакета. В частности, в ЕК предложили запретить импорт из РФ товаров для бритья, дезодорантов, мыла и туалетной бумаги. Об этом пишет Politico

Еврокомиссия предложила запретить импорт туалетной бумаги, мыла и косметики из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что обсуждение списка новых рестрикций пройдет в пятницу, 30 сентября.

По данным издания, в новый пакет войдут меры против российской нефти - будет введен потолок цен на нее. Также будет введен запрет на импорт ряда сталелитейных изделий и экспорт важных химических веществ и полупроводников.

Вводятся и личные рестрикции. Под санкции ЕС могут попасть «правый философ и стратег Александр Дугин, певец Николай Расторгуев и крупнейший акционер холдинга «Калашников» Алан Лушников».

Кроме того, в список попали зубная нить, мыло, косметички, туалетная бумага и дезодоранты.

Рынки,Алан Лушников,Николай Расторгуев,Александр Дугин,Еврокомиссия,ЕС,
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