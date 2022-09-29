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1 час назад

Металлы взлетели в цене после новостей о запрете поставок из РФ

Лера Букина

Стоимость алюминия повышается на Лондонской бирже более чем на 7%, никеля – почти на 5%, следует из данных торгов на Лондонской бирже металлов (LME).

Металлы взлетели в цене после новостей о запрете поставок из РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ситуация обусловлена новостями о возможном запрете новых поставок металлов из России.

По состоянию на 15.10 цена тонны алюминия повысилась до 2 279 долларов (+на 7,3%), полутора тонн никеля — до 22 889 долларов (+4,98%).

Сегодня агентство Блумберг проинформировало о том, что Лондонская биржа металлов (LME) намерена рассмотреть запрет новых поставок российского металла на свои склады. Сообщалось, что данный шаг не свидетельствуют о том, что решение является окончательным. Однако подчеркивалось, что это сигнализирует об изменении в подходе.

Весной профильным комитетом биржи большинством голосов был одобрен запрет на отгрузку российской меди на склады LME. Тогда мера была лишь рекомендательной.

Ранее сообщалось, что от LME поступит оперативная реакция в случае внесения российских производителей цветных металлов в санкционные списки.

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