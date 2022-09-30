Падение британской валюты вызвало шок на мировых рынках

Падение британской валюты вызвало шок на мировых финансовых рынках и привело к большим колебаниям в стоимости американских и европейских облигаций и акций. Об этом в пятницу сообщает газета Financial Times.

Рынки США и Европы продемонстрировали резкие колебания цен после того, как Банк Англии объявил об экстренной покупке облигаций, чтобы остановить падение фунта стерлингов. По мнению экспертов, инвесторы начали распродавать активы, чтобы покрыть свои убытки в Великобритании.

"Инвесторы видят, что британское правительство проводит эксперимент и задаются вопросом, последуют ли другие государства этому примеру", - утверждает аналитик Rahobank Ричард Макгуайр.

Как утверждает представитель Nomura Asset Management Дики Ходжес, "падение акций на Лондонской бирже было столь значительным, что оно имело разрушительные последствия для всех рынков".

"На этой неделе мы определенно увидели, как хвост виляет собакой", - заявил он.