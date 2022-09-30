Евро рухнул ниже 52 рублей впервые с 2014 года

В пятницу утром, 30 сентября, курс рубля демонстрирует укрепление к основным иностранным валютам. Курс евро опустился ниже 52 рублей впервые с октября 2014 года, следует из данных Московской биржи.

Доллар движется к отметке в 56 рублей.

Курс американской валюты расчетами «завтра» на 11.06 мск опустился на 86 копеек, до 56,35 рубля, евро – на 3,23 рубля, до 52,24 рубля.

Российская валюта растет благодаря тому, что экономика страны показывает стабилизацию, несмотря на санкционную кампанию Запада. Страны постепенно переходят на национальные валюты. Кроме того, российской стороне удалось наладить ситуацию с импортозамещением и параллельным импортом, а также найти замену прежним торговым партнерам.

Банк России в последний раз решил понизить ключевую ставку до 7,5%.