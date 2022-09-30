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1 час назад

Евро рухнул ниже 52 рублей впервые с 2014 года

Лера Букина

В пятницу утром, 30 сентября, курс рубля демонстрирует укрепление к основным иностранным валютам. Курс евро опустился ниже 52 рублей впервые с октября 2014 года, следует из данных Московской биржи.

Доллар движется к отметке в 56 рублей.

Курс американской валюты расчетами «завтра» на 11.06 мск опустился на 86 копеек, до 56,35 рубля, евро – на 3,23 рубля, до 52,24 рубля.

Российская валюта растет благодаря тому, что экономика страны показывает стабилизацию, несмотря на санкционную кампанию Запада. Страны постепенно переходят на национальные валюты. Кроме того, российской стороне удалось наладить ситуацию с импортозамещением и параллельным импортом, а также найти замену прежним торговым партнерам.

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Банк России в последний раз решил понизить ключевую ставку до 7,5%.

Ранее финансовый аналитик компании BitRiver Владислав Антонов заявил агентству «Прайм», что в краткосрочной перспективе российская валюта может укреплять свои позиции. Он допустил повышение курса до 53 рублей за доллар и до 50 - за евро.

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