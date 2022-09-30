Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+14° в 
USD 57.41EUR 55.41
Войти в почту
48 минут назад

Евро и доллар рухнули

Лера Букина

Российская валюта продолжает активно укрепляться в пятницу, 30 сентября. Курс евро на бирже опустился ниже 51,2 рубля, следует из данных торгов на Московской бирже.

Данное значение ниже пиковых уровней марта 2014 года — периода вхождения Крыма в состав России.

Американская валюта упала ниже 54 рублей впервые с 1 июля.

Названы признаки будущей глобальной дедолларизации

Укреплению российской валюты способствует стабилизация экономика страны, несмотря на то, что Запад пытается нанести по ней удар. Страны постепенно переходят на национальные валюты. Кроме того, российской стороне удалось наладить ситуацию с импортозамещением и параллельным импортом, а также найти замену прежним торговым партнерам. В стране недавно была снижена ключевая ставка до 7,5%.

Эксперты «Интерфакс-ЦЭА» также связали снижение иностранных валют с возможным введением новых санкций против РФ. Речь идет об ограничениях, которые могут коснуться Национального клирингового центра (НКЦ, входит в группу Московской биржи). Так, проведение организованных торгов долларам и евро может быть отменено.

Рынки,Московская биржа,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители