Евро и доллар рухнули

Российская валюта продолжает активно укрепляться в пятницу, 30 сентября. Курс евро на бирже опустился ниже 51,2 рубля, следует из данных торгов на Московской бирже.
Данное значение ниже пиковых уровней марта 2014 года — периода вхождения Крыма в состав России.
Американская валюта упала ниже 54 рублей впервые с 1 июля.
Укреплению российской валюты способствует стабилизация экономика страны, несмотря на то, что Запад пытается нанести по ней удар. Страны постепенно переходят на национальные валюты. Кроме того, российской стороне удалось наладить ситуацию с импортозамещением и параллельным импортом, а также найти замену прежним торговым партнерам. В стране недавно была снижена ключевая ставка до 7,5%.
Эксперты «Интерфакс-ЦЭА» также связали снижение иностранных валют с возможным введением новых санкций против РФ. Речь идет об ограничениях, которые могут коснуться Национального клирингового центра (НКЦ, входит в группу Московской биржи). Так, проведение организованных торгов долларам и евро может быть отменено.