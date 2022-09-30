Евро и доллар рухнули

Российская валюта продолжает активно укрепляться в пятницу, 30 сентября. Курс евро на бирже опустился ниже 51,2 рубля, следует из данных торгов на Московской бирже.

Данное значение ниже пиковых уровней марта 2014 года — периода вхождения Крыма в состав России.

Американская валюта упала ниже 54 рублей впервые с 1 июля.

Укреплению российской валюты способствует стабилизация экономика страны, несмотря на то, что Запад пытается нанести по ней удар. Страны постепенно переходят на национальные валюты. Кроме того, российской стороне удалось наладить ситуацию с импортозамещением и параллельным импортом, а также найти замену прежним торговым партнерам. В стране недавно была снижена ключевая ставка до 7,5%.