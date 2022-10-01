Итальянская Eni заявила о «нулевых» поставках российского газа

Поставки российского газа в Италию прекращены. Транспортировка на Апеннины через Австрию (Тарвизио) больше невозможна. Об этом сообщила итальянская нефтегазовая группа компания Eni на своем сайте.
«Газпром» сообщил, что не может подтвердить запрошенные на сегодня объемы газа, заявив, что поставка газа через Австрию невозможна. Поэтому с сегодняшнего дня поставки российского газа в Eni через точку входа в Тарвизио будут нулевыми», - сказано в сообщении.
Компания обещала «обновить информацию, если поставки будут восстановлены».
Ранее итальянский министр не исключил, что ЕС откажется от потолка цен на газ из РФ