Итальянская Eni заявила о «нулевых» поставках российского газа

«Газпром» сообщил, что не может подтвердить запрошенные на сегодня объемы газа, заявив, что поставка газа через Австрию невозможна. Поэтому с сегодняшнего дня поставки российского газа в Eni через точку входа в Тарвизио будут нулевыми», - сказано в сообщении.