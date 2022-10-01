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12 минут назад

Мишустин запретил работу в РФ грузоперевозчикам из недружественных стран

Илья Родин

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о запрете грузовых перевозок компаниям из тех государств, которые ввели транспортные ограничения против России. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Мишустин запретил работу в РФ грузоперевозчикам из недружественных стран
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что рестрикции в области грузоперевозок ввели страны Евросоюза, Великобритания, Норвегия и Украина.

Запрет распространяется на перевозки «грузов по территории РФ грузовыми транспортными средствами, принадлежащим иностранным перевозчикам, зарегистрированных в иностранных государствах», которые ввели ограничительные меры против российских юридических лиц в соответствующей области.

Кроме того, запрет касается транзита с территории или на территорию третьего государства.

Закон начнет действовать 10 октября. Исключения будут сделаны для мяса, молочной и фармацевтической продукции.

Рынки,Михаил Мишустин,Правительство РФ,ЕС,
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