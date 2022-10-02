Средние темпы закачки газа в Европе рухнули

Средние темпы закачки в подземные хранилища газа ЕС упали за минувший месяц примерно на 30%. Это демонстрируют данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).
Темпы закачки упали до 0,25 процентного пункта в сутки
Сейчас в европейских хранилищах находится 95,3 миллиарда кубометров газа.
Они заполнены на 87,83%.
При этом ЕС смог заполнить ПХГ скорее вопреки, чем благодаря сложившейся ценовой конъюнктуре, заявил консультант «Выгон Консалтинг» Иван Тимонин.
«Поставки, предназначенные, как правило, для Азии, переманивались в Европу за счет ценовых премий», — пояснил он (цитата по «Прайм»).
Текущие запасы позволяют покрыть всего порядка 40% спроса, отмечает аналитик. Однако в материалах Еврокомиссии сообщалось, что ПХГ обычно обеспечивают только 25–30% потребляемого в Европе зимой газа.
То есть, проверить, хватит ли Европе этого газа, можно будет только зимой, на практике.
В 2021 году страны Европы получили 75 миллионов тонн СПГ. В 2022 году показатель может вырасти более чем в 1,5 раза — до 120 миллионов тонн.