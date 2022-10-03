Какая судьба ждет курс рубля в октябре

В октябре российская национальная валюта будет оставаться под давлением из-за введенных против РФ ограничений и динамики сырьевых цен, сообщает «Прайм» со ссылкой на эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрия Бабина.

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По его словам, на валютном рынке страны наблюдается мощный переток средств из валют недружественных стран в валюты дружественных. Это происходит из-за опасений введения новых санкций против Москвы, которые могут коснуться, в том числе «Национального Клирингового Центра» (НКЦ), что приведет к блокировке операций с недружественными валютами.

Как следствие, 30 сентября доллар обвалился до 53,2 рубля, евро опускался к 50,7 рубля — впервые с октября 2014 года. В то же время дружественные валюты подорожали к рублю. Вскоре доллар и евро вышли в плюс, отыграв потери к российской национальной валюте.

Бабин отметил, что в настоящее время трудно прогнозировать курс рубля, традиционно формировавшийся на основе динамики пар USD/RUB и EUR/RUB. Что касается китайского юаня и гонконгского доллара, то по отношению к ним рубль в октябре будет постепенно дешеветь.