Какая судьба ждет курс рубля в октябре

В октябре российская национальная валюта будет оставаться под давлением из-за введенных против РФ ограничений и динамики сырьевых цен, сообщает «Прайм» со ссылкой на эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрия Бабина.
По его словам, на валютном рынке страны наблюдается мощный переток средств из валют недружественных стран в валюты дружественных. Это происходит из-за опасений введения новых санкций против Москвы, которые могут коснуться, в том числе «Национального Клирингового Центра» (НКЦ), что приведет к блокировке операций с недружественными валютами.
Как следствие, 30 сентября доллар обвалился до 53,2 рубля, евро опускался к 50,7 рубля — впервые с октября 2014 года. В то же время дружественные валюты подорожали к рублю. Вскоре доллар и евро вышли в плюс, отыграв потери к российской национальной валюте.
Бабин отметил, что в настоящее время трудно прогнозировать курс рубля, традиционно формировавшийся на основе динамики пар USD/RUB и EUR/RUB. Что касается китайского юаня и гонконгского доллара, то по отношению к ним рубль в октябре будет постепенно дешеветь.
Давить на рубль будет произошедшее серьезное снижение цен на сырье, что сокращает экспортную выручку, которая обеспечивает приток иностранной валюты на российский рынок. Кроме того, импорт постепенно восстанавливается. Все это способно нарушить баланс спроса на инвалюту и ее предложения, обеспечивая стабильность курса российской нацвалюты.