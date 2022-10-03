Цены на газ в Европе резко упали

Стоимость газа в Европе резко снизилась в ходе торгов 3 октября, теряя почти 7 процентов к закрытию предыдущего дня. К моменту написания материала цена ноябрьских фьючерсов находилась ниже отметки в 1820 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Агентство Bloomberg связывает падение цен на топливо с успехами Евросоюза по сдерживанию энергетического кризиса в регионе. Ранее министры энергетики стран Евросоюза согласовали пакет мер по борьбе с высокими ценами на электроэнергию, одобрив цель по сокращению спроса и лимит на прибыль энергетических компаний. Об этом сообщило в своем аккаунте в Twitter председательство Чехии в Совете стран ЕС.

Как отмечает консалтинговая компания Timera Energy, «маловероятно, что европейцы замерзнут этой зимой из-за сокращения поставок газа [из России]». Однако снизить энергетическую безопасность Европы могут несколько факторов. Среди них недостаточные меры по сокращению потребления, холодная зима, ограничение предложения сжиженного природного газа (СПГ), а также потеря оставшихся объемов поставок российского топлива.