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1 час назад

Акции Tesla рухнули

Lenta.ru

Во время торгов в понедельник, 3 октября, акции производителя электрокаров Tesla рухнули на шесть процентов. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже NASDAQ.

Акции Tesla рухнули
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Утром ценные бумаги обвалились до 248 долларов за штуку (минус 6,5 процента), но со временем падение замедлилось и сейчас составляет порядка 4,62 процента. Поводом для падения стала публикация квартального отчета. По итогам третьего квартала 2022 года, Tesla поставила рекордные 343 830 автомобилей по всему миру, однако аналитики прогнозировали увеличение продаж до 358 тысяч.

В конце сентября стало известно, что Tesla решил отозвать 1,1 миллиона машин из-за неполадок в работе системы автоматического открытия окон. Отзыв коснется некоторых электромобилей Model 3 2017-20 годов выпуска, Model Y 2020-21 годов, а также Model S и Model X 2021-22 годов.

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