ЦБ думает о новых способах установки курса валют. Как это будет работать

Для «более точного отражения ситуации на рынках» Банк России разработал несколько новых способов устанавливать официальные курсы валют по отношению к рублю. Эксперты полагают, что эти процедуры могут быть востребованы в случае прекращения биржевых торгов валютами «недружественных стран» из-за санкций.

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Альтернативные источники данных

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Банк России подготовил проект "указания" об изменении порядка расчета и публикации официальных курсов иностранных валют. Документ находится на независимой антикоррупционной экспертизе, которая должна завершиться 9 октября.

"Для установления официальных курсов будут предусмотрены дополнительные альтернативные источники данных — банковская отчетность и цифровые платформы внебиржевых торгов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте финансового регулятора.

Согласно информации РБК, существует риск, что биржевые торги валютами "недружественных" стран могут прекратиться из-за санкций. Поэтому ЦБ и разработал новые способы устанавливать курс.

Новые ограничения западных стран могут затронуть Национальный клиринговый центр, входящий в группу Мосбиржи, который выступает посредником в сделках с валютой на бирже. Если эти санкции вступят в силу, Мосбиржа будет лишена возможности торговать долларом.

Этого же мнения придерживается начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин. "Газете.Ru" он сказал, что введение новой методики ЦБ обусловлено рисками, связанными с потенциальной остановкой свободных биржевых торгов на Мосбирже.

"Соответственно нужны будут новые метрики, чтобы определять курс. Если сейчас в основе - биржевые сделки, то при их отсутствии в будущем ЦБ будет опираться на сделки банков (с клиентами и другими банками) и на внебиржевые операции. Пока торги на Мосбирже проходят, ничего не меняется", - пояснил он.

Еще 17 июня первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин на полях ПМЭФ указал журналистам на угрозу введения санкций против НКЦ.

"Мы считаем, что наиболее правильным решением для того, чтобы справиться с этими рисками, является уменьшение валютной позиции участников в НКЦ", - сказал тогда представитель финансового регулятора.

Четыре способа

В опубликованном на сайте Банка России проекте "указания" говорится, что ЦБ устанавливает официальные курсы иностранных валют по перечню, который опубликован на официальных ресурсах финансового регулятора – на сайте и в "Вестнике Банка России". В документе говорится, что разработанные ЦБ альтернативные способы установки курса валют коснутся в первую очередь доллара, евро и юаней.

Сейчас официальный курс доллара США ежедневно рассчитывается по сделкам, заключенным на Московской бирже с 10:00 по 15:30 по московскому времени. При этом итоговая сумма округляется до сотых долей копейки.

В случае отсутствия сведений от Мосбиржи, курс доллара теперь можно будет устанавливать на основе сделок кредитных организаций, отчетность о которых представляется в ЦБ. Эти сделки должны быть заключены в течение текущего дня до 15:30 мск. А если и эти данные отсутствуют, то официальный курс доллара будут рассчитывать по информации о сделках, заключенных на цифровых платформах внебиржевых торгов.

Банк России также предусмотрел ситуацию, когда не будет вообще никаких данных. В этом случае официальный курс доллара будет устанавливаться "равным значению предыдущего дня".

Аналогичные механизмы предусмотрены для евро и юаней.

Стоимость других иностранных валют будут рассчитывать из соотношения курса доллара к рублю и к этим валютам по данным соответствующих центробанков-эмитентов на 15:30 мск.

Влияние на рубль Аналитик

Василий Карпунин считает, что нововведения Центрального банка не повлияют на курс рубля.

"По сути, на курс новая методика не должна повлиять. Сейчас курс – это сделки на бирже среди участников валютного рынка. В основном это экспортеры, импортеры и банки. Они составляют подавляющее большинство оборотов. В случае перехода на новые механики, эти же участники останутся основными игроками", - сказал он "Газете.Ru".