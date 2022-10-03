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28 минут назад

В ЕС не согласовали запрет на импорт российских алмазов

Лера Букина

Странам ЕС не удалось достичь консенсуса по вопросу включения российских алмазов в перечень подсанкционной продукции. Об этом заявил посол Польши в Евросоюзе Анджей Садось, передает ТАСС.

В ЕС не согласовали запрет на импорт российских алмазов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он указал на то, что нужду в исключении алмазов из санкционного списка объяснить проблематично. Садось подчеркнул, что они - «поражение» лишь для одной страны. Речь идет о бельгийском Антверпене - мировой столице бриллиантов.

Ранее издание Politico, ссылаясь на четырех европейских дипломатов, сообщило, что новые ограничения против РФ, могут коснуться импорта российских бриллиантов.

В минувшую пятницу российской стороной были подписаны договоры о включении в состав Российской Федерации ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. После этого Запад еще больше углубился в санкционную кампанию против РФ.

Ранее власти США приняли решение ввести санкции против российского крупнейшего в мире добытчика алмазов АЛРОСА. Как писало агентство Bloomberg, рестрикции привели к тому, что мировой алмазный рынок поделился надвое.

Рынки,Алроса,ЕС,
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