В ЕС не согласовали запрет на импорт российских алмазов

Странам ЕС не удалось достичь консенсуса по вопросу включения российских алмазов в перечень подсанкционной продукции. Об этом заявил посол Польши в Евросоюзе Анджей Садось, передает ТАСС.

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Он указал на то, что нужду в исключении алмазов из санкционного списка объяснить проблематично. Садось подчеркнул, что они - «поражение» лишь для одной страны. Речь идет о бельгийском Антверпене - мировой столице бриллиантов.

Ранее издание Politico, ссылаясь на четырех европейских дипломатов, сообщило, что новые ограничения против РФ, могут коснуться импорта российских бриллиантов.

В минувшую пятницу российской стороной были подписаны договоры о включении в состав Российской Федерации ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. После этого Запад еще больше углубился в санкционную кампанию против РФ.