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39 минут назад

В России нашли способ доставить нефть на восток

Лера Букина

Санкции подтолкнули нефтяные компании готовиться возить нефть на восток другим способом. Речь идет о железнодорожных перевозках, которые не осуществлялись с 2016 года, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

В России нашли способ доставить нефть на восток
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В качестве пробы структура «Транснефти» «Транснефтепродукт» направила таким путем партию нефти в порт Козьмино. Она принадлежит компании «Газпром нефть». Данную схему согласовали с «Транснефтью». Нефть поставляли из ее трубопроводной системы. Партию удалось доставить 3 октября, подчеркнули источники.

В России приготовились к снижению стоимости нефти

Отмечается, что от поставок по железной дороге на восток стороны отказались в связи с дороговизной такого вида доставки. Так, транспортировка по трубе обходится намного дешевле.

В связи с планами Евросоюза ввести новые рестрикции некоторые железнодорожные мощности вернулись к работе. Источники указывают на нехватку трубопроводных мощностей.

Правительство оценило ожидаемый объем поставок в год в 7 млн тонн. Однако, по мнению экспертов, достигнуть такого уровня будет очень проблематично в связи с отсутствием дисконта на перевозку у РЖД. Другая причина – сильная загруженность Восточного полигона.

Ранее газета The Economic Times, ссылаясь на компанию по отслеживанию грузов Vortexa, сообщила об увеличении Индией импорта российской нефти в сентябре. Рост оценивается более чем в 18%. Выяснилось, что Россия заняла вторую строчку в списке крупнейших поставщиков энергоносителей в южноазиатскую республику.

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