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1 час назад

ЕС может утвердить потолок цен на российскую нефть в два этапа

Илья Родин

Европейский союз с высокой долей вероятности утвердит предложенную государствами «Большой семерки» (G7) систему искусственного регулирования цен на российскую нефть. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В ЕС появился поэтапный план по вводу потолка цен на российскую нефть
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным источника, страны Евросоюза близки к согласованию двухэтапного подхода к потолку цен на российскую нефть.

Греция и Кипр изменили позицию по потолку цен на российскую нефть

Собеседник газеты во внешнеполитическом ведомстве пояснил, что готовится законопроект, необходимый для реализации этой системы.

Он подчеркнул, что утверждение законопроекта будет отложено до тех пор, пока все «государства G7 не будут готовы».

Ранее сообщалось, что Евросоюз отложил принятие окончательного решения по введению потолка цен на российское черное золото из-за разногласий между странами.

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