В ЕС появился поэтапный план по вводу потолка цен на российскую нефть

Европейский союз с высокой долей вероятности утвердит предложенную государствами «Большой семерки» (G7) систему искусственного регулирования цен на российскую нефть. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

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По данным источника, страны Евросоюза близки к согласованию двухэтапного подхода к потолку цен на российскую нефть.

Собеседник газеты во внешнеполитическом ведомстве пояснил, что готовится законопроект, необходимый для реализации этой системы.

Он подчеркнул, что утверждение законопроекта будет отложено до тех пор, пока все «государства G7 не будут готовы».