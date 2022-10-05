Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+12° в 
USD 58.79EUR 56.17
Войти в почту
1 час назад

Юань обошел доллар по объему торгов на Мосбирже

Investing.com Россияиещё 7

Китайский юань обогнал доллар США по объему торгов на Мосбирже. Впервые это произошло в понедельник, 3 октября — совокупная стоимость сделок в паре юань/рубль с расчетами «завтра» составила за день 70,3 млрд руб., в то время как объем торгов парой доллар/рубль с расчетами «завтра» — 68,2 млрд руб.

Юань обошел доллар по объему торгов на Мосбирже
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Во вторник тенденция продолжилась — по итогам дня объем сделок в паре юань/рубль достигла 63,92 млрд руб., а по паре доллар/рубль — 59,37 млрд руб., свидетельствуют данные Мосбиржи.

В «БКС Мир Инвестиций» посчитали важным отметить, что юань смог обойти доллар лишь в расчетах «завтра», пишет РБК.

«Во многом это произошло за счет существенного перетока ликвидности на торги парой USD/RUB_TOD. Многие участники не хотят брать на себя инфраструктурные риски, связанные с токсичной валютой и выбирают инструмент с более быстрыми расчетами (TOD вместо TOM)», — объяснили в инвесткомпании.

По мнению аналитиков, еще одной причиной снижения спроса на доллар и роста популярности альтернативных валют на Мосбирже могли стать ограничения для неквалифицированных инвесторов на покупку ценных бумаг эмитентов из недружественных стран.

Рынки,Московская биржа,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители