Юань обошел доллар по объему торгов на Мосбирже

Китайский юань обогнал доллар США по объему торгов на Мосбирже. Впервые это произошло в понедельник, 3 октября — совокупная стоимость сделок в паре юань/рубль с расчетами «завтра» составила за день 70,3 млрд руб., в то время как объем торгов парой доллар/рубль с расчетами «завтра» — 68,2 млрд руб.

Во вторник тенденция продолжилась — по итогам дня объем сделок в паре юань/рубль достигла 63,92 млрд руб., а по паре доллар/рубль — 59,37 млрд руб., свидетельствуют данные Мосбиржи.

В «БКС Мир Инвестиций» посчитали важным отметить, что юань смог обойти доллар лишь в расчетах «завтра», пишет РБК.

«Во многом это произошло за счет существенного перетока ликвидности на торги парой USD/RUB_TOD. Многие участники не хотят брать на себя инфраструктурные риски, связанные с токсичной валютой и выбирают инструмент с более быстрыми расчетами (TOD вместо TOM)», — объяснили в инвесткомпании.