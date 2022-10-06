Российские карты «Мир» и UnionPay стали еще реже обслуживать за рубежом

«Мир», судя по всему, уходит из СНГ. Если еще на прошлой неделе россияне, находившиеся в Узбекистане, Казахстане, Армении и других популярных странах, говорили о том, что картой «Мир» они пользуются либо без проблем, либо с небольшими ограничениями, то теперь они говорят, что карта либо не принимается вообще, либо поиск мест, где ей можно расплатиться или снять деньги, отнимает все больше времени.

В качестве альтернативы российской платежной системе «Мир» Москва и Анкара обсуждают возможность использования турецкой платежной системы Troy. Это сообщает местная газета Aydinlik со ссылкой на источники. По словам исполнительного директора Национальной платежной ассоциации Марии Михайловой, с технической точки зрения создать кобейджинговую карту «Мир» Troy несложно. Гораздо сложнее решить политический вопрос:

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Мария Михайлова исполнительный директор Национальной платежной ассоциации «Мне кажется, что все те взаимодействия, которые сейчас происходят на межгосударственном уровне, находятся под существенными рисками, все централизованное под очень большим риском. В этом смысле развитие частной инициативы гораздо более эффективно. Такие платежные системы когда-то были в России, были региональные платежные системы. Понятно, что все они были маленькие, но мне кажется, что сейчас самое время думать о том, чтобы заново стимулировать развитие такого рода платежных систем, которые смогут гибко реагировать на совершенно безумное давление, которое на нас осуществляют извне».

В качестве еще одной альтернативы россияне, выезжающие за рубеж, оформляли также карты UnionPay. Но, во-первых, их выпускали далеко не все банки. Во-вторых, они тоже перестают работать. Как минимум, в Европе. Вслед за Финляндией карты UnionPay, выпущенные российскими банками, перестают принимать в Чехии, Испании и на Кипре. Отказаться от работы с ними планирует Болгария. Запреты пока не везде масштабные, но о некоторых ограничениях предупреждают уже и российские банки. Business FM позвонила в Россельхозбанк под видом клиента:

«Если рассматривают страны Евросоюза, то по всей территории сеть банков Euronet не принимает карты UnionPay именно российских банков. Если использовать другой банкомат, не Euronet, то это возможно. Открывайте официальный сайт UnionPay, там будет сверху вкладка центра поддержки — и сразу поиск банкоматов. Некоторые страны закрыли по своей инициативе работу карт банков из России, к ним относятся Австралия, Канада, Бельгия, Мали, Великобритания, Новая Зеландия, Грузия, Израиль, Испания, США и Япония. То есть в остальных странах есть некоторые ограничения».

По словам сотрудницы банка, в странах СНГ карты UnionPay российских банков работают штатно. Но некоторые банкоматы могут некорректно читать чип карты, и тогда нужно искать другие банкоматы. Так что штатным это тоже назвать сложно. Что касается Европы, то вот с чем обладатели российских карт UnionPay сталкиваются на практике прямо сейчас:

Москвичка Екатерина, приехала в отпуск в Ниццу:

— Мой опыт ее использования во Франции в целом оцениваю как положительный. В двух магазинах смогла расплатиться по ней. Заранее нашла несколько банков, где можно снимать наличные без комиссии.

Петербурженка Анна, постоянно проживающая в Испании:

— Где вы сейчас находитесь?

— В Валенсии.

— Где у вас начали возникать проблемы?

— Они начали возникать на этой неделе, на прошлой неделе не было проблем. Знакомые есть под Малагой, то же самое — невозможно снять деньги. Оплачивать не пробовала, но наличку очень сложно снять. Нашла единственный банкомат, который мне выдал деньги. Все банкоматы, которые всегда спокойно выдавали, не выдают больше.

Москвич Александр, который находится с деловой поездкой в Греции и прибыл туда транзитом через Финляндию:

— Тут пока, к счастью, проблем нет. Проблемы начались в Финляндии как раз тогда, когда я там находился. Было объявлено, что один из крупнейших местных банков, которым все пользуются, прекращает обслуживание российских карт, UnionPay в частности, а также выдачу наличных в банкоматах. Проблем с покупками пока вроде нет. Я и наличные снял в небольшом количестве — так, ради теста. В некоторых торговых точках, кафе, магазинах я не смог расплатиться, видимо, в связи с тем, что там это просто не распространено.