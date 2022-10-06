Если Евросоюз и США продолжат реализацию плана по ограничению цен на топливо из РФ, Россия может сократить добычу нефти на 3 млн баррелей в сутки, что может оказать немедленное давление на рынки, сообщает Bloomberg.

Как отметил глава консалтинговой компании Rapidan Energy Group и бывший советник экс-президента США Джорджа Буша-младшего Роберт МакНелли, Россия может сократить добычу нефти на 3 млн баррелей в сутки без ущерба своим нефтяным месторождениям, передает РИА «Новости».

«Российские компании стали профи в гибкости добычи на старых месторождениях, а на оставшихся месторождениях можно нарастить добычу ресурсов», – сказал МакНелли.

«Даже половина от этого (сокращения добычи) может оказать немедленное давление на рынки», – добавил управляющий директор аналитической компании ClearView Energy Partners Кевин Бук.

Сокращение производства – не единственный вариант ответа, предупреждает Bloomberg. Издание приводит мнение бывшего представителя Госдепартамента Дэвида Голдвина, утверждающего, что у России есть и другие возможности, включая прекращение экспорта сырой нефти по трубопроводу «Дружба» и Каспийскому трубопроводному консорциуму, чтобы «в любом случае фактически поднять цены».

Накануне вице-премьер России Александр Новак предупредил, что введение потолка стоимости нефти может привести к временному снижению добычи этого полезного ископаемого в России. Он также подчеркнул, что Москва не намерена поставлять нефть в страны, вводящие ограничения на стоимость нефти.