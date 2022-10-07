Минфин США допустил продажу Россией нефти выше потолка цены

"Мы ни в коем случае не требуем, чтобы Россия продавала нефть в пределах ценового коридора. У России есть возможность выйти [из него] и продавать нефть <...> покупателям", - отметил он в онлайн-интервью журналу Foreign Policy. По словам Адейемо, в таком случае РФ придется пользоваться альтернативными сервисами для обслуживания процесса продажи нефти, а значит, "эти услуги будут стоить России больше денег". "И те покупатели российской нефти поймут, что ценовой потолок существует, и будут договариваться с Россией о более низких ценах, что опять же приведет к достижению нашей цели - сокращению доходов России", - утверждал замминистра.