Минфин США допустил продажу Россией нефти выше потолка цены

Россия может продавать свою нефть по ценам выше потолка, который вводят страны Запада, но ей придется договариваться с покупателями в связи с тем, что их может не устроить высокая стоимость энергоносителей. Об этом заявил в пятницу первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо.
"Мы ни в коем случае не требуем, чтобы Россия продавала нефть в пределах ценового коридора. У России есть возможность выйти [из него] и продавать нефть <...> покупателям", - отметил он в онлайн-интервью журналу Foreign Policy. По словам Адейемо, в таком случае РФ придется пользоваться альтернативными сервисами для обслуживания процесса продажи нефти, а значит, "эти услуги будут стоить России больше денег". "И те покупатели российской нефти поймут, что ценовой потолок существует, и будут договариваться с Россией о более низких ценах, что опять же приведет к достижению нашей цели - сокращению доходов России", - утверждал замминистра.
По его версии, США хотят "создать как можно больше возможностей для того, чтобы эта [российская] нефть попадала на рынок".
"Ценовые ограничения позволяют России продолжать пользоваться услугами стран Группы семи до тех пор, пока она продает нефть по цене ниже установленной", - подчеркнул Адейемо, говоря о таких проблемах, как техобслуживание и страховка нефтетанкеров.
Ранее ЕС ввел восьмой пакет санкций против России из-за присоединения четырех субъектов к РФ. Новый пакет включает законодательную основу для установления потолка цен на российскую нефть, а также ограничения на морскую транспортировку нефти и нефтепродуктов в третьи страны.
Вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что Россия выработает действия по ситуации с введением Евросоюзом потолка цен на нефть после того, как увидит официальный документ. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2022 года на лондонской бирже ICE в пятницу поднималась выше $98 за баррель впервые с 31 августа 2022 года.