Байден обвинил Россию и Саудовскую Аравию в росте цен на бензин

Он заявил, что республиканцы «отнимут исторические победы», которых удалось добиться, если одержат победу на промежуточных ноябрьских выборов в США. По его словам, «стоимость потребительской корзины будет расти, а не снижаться». Как заявил президент США, он понимает, что цены на продукты растут. Байден сказал, что ему удалось снизить цену на бензин более чем на 1,6 доллара за галлон, но она постепенно повышается. По версии Байдена, это происходит «из-за того, что только что сделали Россия и Саудовская Аравия». Также он заявил, что будут расти цены на рецептурные препараты, на здравоохранение и энергетику.