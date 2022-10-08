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1 час назад

Валюта будущего: Эксперт рассказал о глобальных изменениях в экономике

Елена Прошина

В мире происходит перебалансировка зон влияния валют, роль юаня будет расти. Об этом заявил директор группы суверенных и региональных рейтингов Аналитического кредитного рейтингового агентства Дмитрий Куликов, передает МК.

Эксперт назвал "валюту будущего"
Фото: ТАССТАСС

Ранее Банк Индонезии поручил компаниям проанализировать зависимость от американской валюты. До этого государственным предприятиям было предписано принять меры по сокращению зависимости от долларов, так как по новой стратегии финансирование будет осуществляться на другой валюте. Курс индонезийской рупии на фоне укрепления доллара упал до двухлетнего минимума.

Куликов пояснил, что резервные валюты, в том числе доллар, на фоне глобальных рисков чаще всего укрепляются, в то время как региональные валюты — слабеют. Например, турецкая лира и японская йена также достигли рекордно низких показателей по отношению к доллару.

Эксперт объяснил, что подобная динамика и постоянно растущие цены на энергоносители могут снять с доллара привилегию универсальной валюты международного контракта. Ситуация может обернуться тем, что государства предпочтут доллару локальные валюты.

«Происходит перебалансировка зон влияния различных глобальных валют», — пояснил Куликов и добавил, что китайский юань в этом направлении становится очень перспективным.

По его словам, статус глобальной валюты связан с относительным размером экономики. Куликов подчеркнул, что юань сделает скачок в сторону первого эшелона валют, для этого требуются предсказуемость денежно-кредитной политики, валютный режим и низкие барьеры для трансграничных потоков капитала. Роль юаня продолжит расти, уверен эксперт.

Рынки,Дмитрий Куликов,АКРА,
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