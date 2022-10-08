Эксперт назвал "валюту будущего"

В мире происходит перебалансировка зон влияния валют, роль юаня будет расти. Об этом заявил директор группы суверенных и региональных рейтингов Аналитического кредитного рейтингового агентства Дмитрий Куликов, передает МК.

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Ранее Банк Индонезии поручил компаниям проанализировать зависимость от американской валюты. До этого государственным предприятиям было предписано принять меры по сокращению зависимости от долларов, так как по новой стратегии финансирование будет осуществляться на другой валюте. Курс индонезийской рупии на фоне укрепления доллара упал до двухлетнего минимума.

Куликов пояснил, что резервные валюты, в том числе доллар, на фоне глобальных рисков чаще всего укрепляются, в то время как региональные валюты — слабеют. Например, турецкая лира и японская йена также достигли рекордно низких показателей по отношению к доллару.

Эксперт объяснил, что подобная динамика и постоянно растущие цены на энергоносители могут снять с доллара привилегию универсальной валюты международного контракта. Ситуация может обернуться тем, что государства предпочтут доллару локальные валюты.

«Происходит перебалансировка зон влияния различных глобальных валют», — пояснил Куликов и добавил, что китайский юань в этом направлении становится очень перспективным.