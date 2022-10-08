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32 минуты назад

Bloomberg: Санкции против горнорудной промышленности России потрясут металлургический мир

Вечерняя Москваиещё 3

Потенциальные санкции Лондонской биржи металлов (LME) против горнорудной промышленности России могут стать потрясением для мировой металлургической индустрии. Об этом в субботу, 8 октября, заявил обозреватель Bloomberg Джек Фарчи.

Bloomberg: новые санкции против РФ потрясут металлургический мир
Фото: UnsplashUnsplash

— Решения LME имеют далекоидущие последствия для ценообразования и торговли металлами на планете, — подчеркнул Фарчи.

Обозреватель напомнил, что на территории России находится четыре процента мировых запасов меди, пять процентов алюминия и около девяти процентов никеля. После публикации о возможных санкциях со стороны LME стоимость алюминия выросла на 8,5 процента.

По мнению Фарчи, если подобные меры будут реализованы, то они станут проблемой для таких компаний, как швейцарская Glencore Plc., которая сотрудничает с «Русалом».

В европейской стране нашли замену российскому газу

До этого политолог Сергей Маркелов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что новый пакет японских санкций несильно повлияет на экономику России, поскольку взаимоотношения между странами в данной сфере находятся на недостаточном уровне для этого.

Рынки,Джек Фарчи,Сергей Маркелов,Русал,
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