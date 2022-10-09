В России предсказали рост цен на нефть до $100

Цена на нефть будет постепенно повышаться. Она уже достигла $95 за баррель и вырастет до $100, пояснил в интервью Общественной службе новостей директор ИПЭ Булат Нигматулин.

Фото: ТАСС ТАСС

Отмечается, что ранее в США раскритиковали решение ОПЕК+ резко снизить добычу нефти. Вашингтон пообещать дать ответ на такой неожиданный шаг организации нефтепроизводителей.

Нигматулин уточнил, что ответные меры Штатов доставят проблемы «самому Вашингтону». В частности, цена на черное золото повысится до $100 за баррель.

Аналитик подчеркнул, что при такой стоимости нефти цена бензина на заправках в США снова поднимется до $5,5 за галлон. Это нанесет сильный удар по избирателям американского президента Джо Байдена, которые привыкли к топливу по $2,8.